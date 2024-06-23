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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

زي النهاردة.. هنري الثامن وفرانسوا الأول يوقعان معاهدة سرية ضد إمبراطور الرومان وملك إسبانيا

احداث ٢٣ يونيو
احداث ٢٣ يونيو
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تمر علينا اليوم الأحد الموافق يوم ٢٣ شهر يونيو ، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

 عام 1280 ـ وقوع معركة موكلين بين جيشي مملكة غرناطة وتاج قشتالة، وانتصار مملكة غرناطة.
 وفي عام 1532 - ملك إنجلترا هنري الثامن وملك فرنسا فرانسوا الأول يوقعان معاهدة سرية ضد إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وملك إسبانيا شارلكان.
1724 - التوقيع على اتفاقية إستانبول بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية ضد الدولة الصفوية.
1941 -ألمانيا النازية تبدأ بغزو الاتحاد السوفيتي وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية.
1941 غرق باخرة البضائع التركية «رفاه» في مياه البحر المتوسط، إثر إصابتها بطربيد أُطلق من غواصة مجهولة.
1972 - وصول الأسير السوري نزيه أبو صالح إلى سوريا بعد أن تمكن من الفرار من معتقل الصرفند قرب تل أبيب مع أسيرين فلسطينيين بحفر نفق تحته.
1985 - انفجار طائرة الطيران الهندي على ارتفاع 31000 قدم قبالة السواحل الأيرلندية ومقتل جميع الركاب المقدر عددهم بحوالي 329 راكب.
1986 - انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض الإيدز.
1989 - إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران.
1990 - مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.
1991 - إنتاج لعبة القنفذ سونيك في سيغا.
2004 - إيران تقرر إطلاق سراح البحارة البريطانيين الذين دخلوا إلى المياه الإقليمية الإيرانية بدون إذن.
 وفي عام 2009 -إيران طردت دبلوماسيين بريطانيين لاتهامهم  بالتدخل بالشؤون الداخلية، وبريطانيا ترد بطرد دبلوماسيين إيرانيين.

 

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