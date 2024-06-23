زي النهاردة.. هنري الثامن وفرانسوا الأول يوقعان معاهدة سرية ضد إمبراطور الرومان وملك إسبانيا

تمر علينا اليوم الأحد الموافق يوم ٢٣ شهر يونيو ، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:
عام 1280 ـ وقوع معركة موكلين بين جيشي مملكة غرناطة وتاج قشتالة، وانتصار مملكة غرناطة.
وفي عام 1532 - ملك إنجلترا هنري الثامن وملك فرنسا فرانسوا الأول يوقعان معاهدة سرية ضد إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وملك إسبانيا شارلكان.
1724 - التوقيع على اتفاقية إستانبول بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية ضد الدولة الصفوية.
1941 -ألمانيا النازية تبدأ بغزو الاتحاد السوفيتي وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية.
1941 غرق باخرة البضائع التركية «رفاه» في مياه البحر المتوسط، إثر إصابتها بطربيد أُطلق من غواصة مجهولة.
1972 - وصول الأسير السوري نزيه أبو صالح إلى سوريا بعد أن تمكن من الفرار من معتقل الصرفند قرب تل أبيب مع أسيرين فلسطينيين بحفر نفق تحته.
1985 - انفجار طائرة الطيران الهندي على ارتفاع 31000 قدم قبالة السواحل الأيرلندية ومقتل جميع الركاب المقدر عددهم بحوالي 329 راكب.
1986 - انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض الإيدز.
1989 - إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران.
1990 - مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.
1991 - إنتاج لعبة القنفذ سونيك في سيغا.
2004 - إيران تقرر إطلاق سراح البحارة البريطانيين الذين دخلوا إلى المياه الإقليمية الإيرانية بدون إذن.
وفي عام 2009 -إيران طردت دبلوماسيين بريطانيين لاتهامهم بالتدخل بالشؤون الداخلية، وبريطانيا ترد بطرد دبلوماسيين إيرانيين.