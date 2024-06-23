زي النهاردة.. هنري الثامن وفرانسوا الأول يوقعان معاهدة سرية ضد إمبراطور الرومان وملك إسبانيا

تمر علينا اليوم الأحد الموافق يوم ٢٣ شهر يونيو ، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 1280 ـ وقوع معركة موكلين بين جيشي مملكة غرناطة وتاج قشتالة، وانتصار مملكة غرناطة.

وفي عام 1532 - ملك إنجلترا هنري الثامن وملك فرنسا فرانسوا الأول يوقعان معاهدة سرية ضد إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وملك إسبانيا شارلكان.

1724 - التوقيع على اتفاقية إستانبول بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية ضد الدولة الصفوية.

1941 -ألمانيا النازية تبدأ بغزو الاتحاد السوفيتي وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية.

1941 غرق باخرة البضائع التركية «رفاه» في مياه البحر المتوسط، إثر إصابتها بطربيد أُطلق من غواصة مجهولة.

1972 - وصول الأسير السوري نزيه أبو صالح إلى سوريا بعد أن تمكن من الفرار من معتقل الصرفند قرب تل أبيب مع أسيرين فلسطينيين بحفر نفق تحته.

1985 - انفجار طائرة الطيران الهندي على ارتفاع 31000 قدم قبالة السواحل الأيرلندية ومقتل جميع الركاب المقدر عددهم بحوالي 329 راكب.

1986 - انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض الإيدز.

1989 - إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران.

1990 - مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

1991 - إنتاج لعبة القنفذ سونيك في سيغا.

2004 - إيران تقرر إطلاق سراح البحارة البريطانيين الذين دخلوا إلى المياه الإقليمية الإيرانية بدون إذن.

وفي عام 2009 -إيران طردت دبلوماسيين بريطانيين لاتهامهم بالتدخل بالشؤون الداخلية، وبريطانيا ترد بطرد دبلوماسيين إيرانيين.



