طقس مطروح.. درجات الحرارة مرتفعة وإقبال كبير على الشواطئ.. صور

شهدت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، طقسا صيفيا وارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة ونشاط خفيف للرياح الشمالية والعكسية الشمالية الغربية خاصة على السواحل الشمالية للمحافظة المطلة على البحر المتوسط.

درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 23 درجة

حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، ونسبة الرطوبة وصلت إلى 60٪، وسرعة الرياح لا تتعدى 21 كم/ساعة، وحالة البحر مستقرة يسودها رياح شمالية إلى شمالية غربية وارتفاع الأمواج بالبحر قبالة سواحل المحافظة أقل من المتر.

وفي الوقت نفسه شهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي ومدينة العلمين الجديدة، إقبالا كبيرا من أهالي مطروح والمصطافين والسياح الأجانب، هربا من الطقس الحار والاستمتاع بالمياه الفيروزية والرمال البيضاء الناعمة.

وكان الإقبال الكبير على شواطئ مرسى مطروح العامة مثل روميل والعوام والليدو والباسنت والفيروز، ويقل الإقبال على الشواطئ المفتوحة خلال وجود نوات بحرية؛ حيث يقوم مسئولي الشواطئ بمجلس مدينة مرسى مطروح بإغلاق الطرق المؤدية إلى كورنيش الأبيض وأم الرخم وعجيبة، لمنعهم من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار في مع ارتفاع الأمواج ووجود سحب.

مدينة مرسى مطروح تعلن عن الشواطئ الآمنة.. تعرف عليها



وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح رضا جاب الله، عن الشواطئ الآمنة التي يمكن الاستمتاع بممارسة السباحة فيها وهي روميل والباسنت وبحيرة كليوباترا والليدو والعوام ومطروح العام والغرام ومينا حشيش وعلم الروم، والتأكيد على الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يوميا، ووتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ؛ حفاظا علي أرواح الجميع، وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم التنبية على ضيوف المدينة من عدم نزول البحر في المزارات بشاطئ كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

وقد حذرت مدينة مرسى مطروح المصطافين وزائري ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة على جميع الشواطئ المفتوحة حال ارتفعت الأمواج، والتأكيد على عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

جدير بالذكر أن قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس مدينة مرسى مطروح؛ يتابع حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني، وبيانات خبراء الأرصاد الجوية؛ لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار ووجود نوات من حملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، والصفحات والمواقع المحلية لتوعية المواطنين والمصطافين بالشواطئ الآمنة.

طقس مطروح.. حرارة مرتفعة وإقبال كبير على الشواطئ

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