"بحوث الصحة الحيوانية" ينظم ندوات إرشادية للتوعية بتأثير درجات الحرارة المرتفعة على الإنتاج

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، ندوة إرشادية توعوية في جميع المعامل الفرعية في محافظات مصر بعنوان "تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الإنتاج الحيواني والداجني وأهم النصائح والإرشادات للتخفيف من أثرها "في معامل الزقازيق والإسكندرية وشبين الكوم وبنها وطنطا وبني سويف وسوهاج ودمياط وقنا والداخلة والخارجه ودمنهور والفيوم والإسماعيلية والمنصورة وكفر الشيخ واسيوط.

وشملت محاور الندوة، التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وتأثيره على صحة وانتاجية الحيوانات الحلابة والمنتجة للحوم وعلى صناعة الدواجن بمصر.

كما شملت الندوة نصائح وإرشادات عن كيفية مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتقليل التأثيرات السلبية لها على الإنتاج الحيوانى والداجنى.

وتابعت الدكتورة إيناس عبد الرحمن وكيلة المعامل الفرعية الندوات في المعامل اون لاين من خلال تقنية الفيديو كونفراس.

وتأتي تلك الندوات في إطار تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف التوعية وإصدار الإرشاد لتخفيف تأثير الحرارة على الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وإصدار التوصيات العاجلة بشأن الظروف المناخية الطارئة وإرتفاع درجات الحرارة، وإصدار التوصيات الفنية اللازمة للمربين من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

1000055698

1000055696

1000055701

1000055704

1000055707

1000055710

1000055690