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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سريلانكا تعتقل 22 صيادا هنديا بعد دخولهم المياه الإقليمية التابعة لها

سريلانكا
سريلانكا
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اعتقلت البحرية السريلانكية اليوم الأحد 22 صيادا هنديا بعد دخولهم المياه الإقليمية التابعة للبلاد، حيث كانوا يقومون بالصيد قرب جزيرة "نيدونثيفو".
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن البحرية السريلانكية صادرت ثلاثة قوارب أيضا بعد اعتقال الصيادين الذين توجهوا إلى هذه المنطقة قادمين من ولاية "تاميل نادو" جنوب الهند.
وكان رئيس وزراء ولاية "تاميل نادو" إم كاي ستالين قد طالب في وقت سابق بضمان الإفراج الفوري عن جميع الصيادين الذين ألقت سريلانكا القبض عليهم وإعادة القوارب الخاصة بهم، وذلك في رسالة بعث بها لوزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار. 
يشار إلى أن قضية الصيد غير الشرعي في مياه سريلانكا من قبل الصيادين الهنود هي مشكلة متكررة على الرغم من تناولها في العديد من المحادثات الثنائية رفيعة المستوى بين المسئولين في البلدين.

البحرية السريلانكية 22 صيادا هنديا سريلانكا