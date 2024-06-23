في أول يوم عمل.. رؤساء مدن المنيا يقودون حملات مكبرة لإزالة الإشغالات

شنت الوحدات المحلية بالمنيا اليوم الأحد، حملات مكبرة لإزالة الاشغالات من الطرق في أول يوم عمل بعد العودة من إجازة العيد وذلك لتسهيل الحركة المرورية بالشوارع أمام السيارات والمارة.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بقيادة محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي بتنفيذ حملة إشغالات صباحية مفاجئة بمدينة مطاي، وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمركز مطاي وإزالة الإشغالات منها لتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدينة.

ووجه عبد الغني بالعمل على إزالة كل الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات في الشوارع المختلفة بالمدينة، خاصة شارع الثورة والذي يعتبر الشريان الرئيسي بمدينة مطاي وميدان النافورة بجوار موقف الغروب وشارع المدينة المنورة.

وتمكنت إدارة الإشغالات من رفع كل الإشغالات بشارع الثورة والشوارع الرئيسية بالحي وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الطريق وفتحه للمارة والسيارات.

وفي نفس السياق وجه رئيس المركز النواب ورؤساء القرى والأحياء بالمتابعة اللحظية لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والطرق.

وحث رئيس المركز أصحاب المحال التجارية على عدم وضع أي أشغال بالشارع وعدم استغلال الشارع من خلال الباعة الجائلين وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.

وتفقد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أعمال قطع الفورمة وإزالة الطبقة القديمة بمنطقة صلاح سالم بدءًا من شارع أمهات المستقبل وشارع مدرسة التجارة وشارع عبد الجابر أبو العلا، وذلك تمهيدًا لرمي التربة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

وحرصاً على سرعة نهو الأعمال بتلك المنطقة، وجود رئيس المركز على رأس حملة مكبرة، وذلك لرفع الاشغالات بتلك المنطقة، لمنع التعدي على حرم الطريق وخلق سيولة مرورية ومنع التكدس والزحام بتلك المنطقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه رئيس المركز بمتابعة تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية للانتهاء منها فى الوقت المحدد لها، وذلك لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالي لشوارع المدينة.

وقال رئيس مركز ديرمواس أن ذلك يأتي ضمن جهود محافظة المنيا في تطوير المناطق بالمحافظة، ورصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظة، خاصة وأن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص وزارة التنمية المحلية على تنفيذها بالمحافظات وتوليها اهتمامًا كبيرًا تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات الإشغالات بالمدن والقرى ورفع كل الإشغالات وتوسيع الطرق للمواطنين.

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