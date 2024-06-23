تحرير 71 محضرا تموينيا في مدينة مطاي بالمنيا

تابع محمد عبد الغني رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي اليوم الأحد، تنفيذ حملة تموينية مكبرة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمنيا وإدارة تموين مطاي والطب البيطري والتفتيش الغذائيّ بالإدارة الصحيةبمرافقة عبد الحكيم محمد عبد الحكيم مدير تموين مطاي.

وقال محمد عبد الغني رئيس المركز أن الحملة أسفرت عن تحرير 71 محضر متنوع للمخابز والسلع عبارة عن 53 محضر للمخابز بالمدينة والقرى مقسمين لـ( 14 محضر نظافة، و12 محضر بون صرف، و6 محاضر شهادة صحية، و5 عدم إعلان عن اسعار، و13 محضر نقص وزن، و2 محضر مواصفات، و1 محضر تعطيل عمل)، و18 محضر للسلع عبارة عن (6 محاضر اشتراطات صحية، و5 محاضر شهادة صحية، و5 محاضر أسعار، و 1 محضر عدم إعلان، و1 محضر ضبط منتجات بدون فواتير) كما تم مصادرة 10 كراتين مقرمشات، و2 كرتونة جبنة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة حملات التموين للأسواق والمحال التجارية والمخابز.

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