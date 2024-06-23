مراسلة القاهرة الإخبارية بالقدس: صافرات الإنذار دوت أكثر من مرة بمناطق بعيدة عن حدود لبنان

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن صفارات الإنذار دوت أكثر من مرة منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة في مناطق بعيدة عن الحدود مع لبنان، وذلك بسبب استخدام أسلحة دقيقة موجهة تصل إلى مناطق وقواعد عسكرية بعيدة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق لم تدوي فيها منذ أكتوبر الماضي، وهذا يعني أن هناك مناطق جديدة ضمن دائرة الاستهداف لدى حزب الله كانت قد وصلتها اليوم الطائرات المسيرة أو الرشقات الصاروخية، كما أن بعض المستوطنات دوت فيها صفارات الإنذار وهي بعيدة عن الحدود، وأكثر تعمقا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولها موقع حساس.

وتابعت أن شركة رافائييل المسؤولة عن الصناعات العسكرية والمسؤولة عن صناعة القبة الحديدة ومقلاع داوود الذي يتصدى للرشقات الصاروخية استهدفت، وتحدثت يديعوت أحرنوت أن هناك انفجارات سمعت في سماء هذه المنطقة ناتجة عن الاعتراضات التي كانت من قبل القبة الحديدة، فيما حدثت الصحيفة أخبارها وقالت إن حرائق في مناطق قريبة من الشركة، وتحدثت الصحيفة عن إصابة واحدة مباشرة لم يتم توضيح المكان الذي أصابته بالتحديد.

https://www.youtube.com/watch?v=ZQboTX3VdZU&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9