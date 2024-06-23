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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يستقبل مطران بني مزار لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك

محافظ المنيا ومطران
محافظ المنيا ومطران بني مزار وأسقف البهنسا
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أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ان ثورة 30 يونيو أرست قواعد راسخة لمعانى الوحدة الوطنية والتفاف جموع المصريين مسلمين وأقباط خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .


جاء ذلك خلال استقبال المحافظ صباح اليوم الاحد ، لمطران بني مزار وأسقف البهنسا ووفد كنسي مرافق لهما، الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جاءت هذه الزيارة في ضوء ظروف سفر المطران التي حالت دون التهنئة في وقت سابق.

وأعرب محافظ المنيا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن، مؤكداً على أهمية هذه اللقاءات التي تعزز من مشاعر الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

من جانبه، قدم الوفد تهانيه القلبية لمحافظ المنيا ولجميع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً دوام التقدم والازدهار لمصر ولشعبها، مؤكداً أهمية التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق الخير والتقدم.

شهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين المحافظ والمطران، وتأكيداً على استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة وكافة المؤسسات الدينية والاجتماعية في بني مزار، من أجل خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

 

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التهنئة بعيد الأضحى المبارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك محافظ المنيا تهنئة بعيد الأضحى المبارك بني مزار