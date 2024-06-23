قرارات النيابة في واقعة تعدي طالب على أستاذ بجامعة القاهرة

تباشر نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها مع طالب “ يحمل جنسية عربية” متهم بالتعدى على “ دكتور” أستاذ جامعي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، خلال أداء امتحان اليوم بالحرم الجامعي.

طالب يعتدي على دكتور بجامعة القاهرة



واستمعت النيابة لأقوال الأستاذ الجامعي والذي أفاد بتفاجئه بالطالب يرفع صوته ويتعدى عليه لفظًا وضربًا، بعدما طلب منه الأستاذ الجامعي “ مراقب اللجنة” الالتزام بتعليمات الامتحان وعدم مخالفتها.

وطلبت النيابة تقريرا طبيا عن الإصابات التي لحقت بالدكتور الجامعي، وطلبت استدعاء شهود العيان بالواقعة، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة، وطلب تحريات المباحث.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب يحمل جنسية دولة عربية بتهمة التعدي على دكتور بكلية الحقوق جامعة القاهرة خلال لجنة الامتحانات.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من الخدمات المعنية بجامعة القاهرة تفيد بتعدي طالب يحمل جنسية دولة عربية على دكتور بكلية الحقوق، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين تعدي طالب يحمل جنسية دولة عربية على مدرس مساعد بقسم القانون المدني بكلية الحقوق بالضرب بالرأس مما تسبب في إصابته بكدمات وذلك لعدم التزام المتهم بتعليمات لجنة الامتحان وتعديه لفظيا كذلك على الدكتور وتمزيقه ورقة الإجابة.

جري ضبط الطالب واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.