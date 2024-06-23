تحرير 14 محضرا ضد محال فول وطعمية لعدم اعلانهم عن الأسعار بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين بندر أول الفيوم، على محال الفول والطعمية ومحلات العصائر لضبط الأسواق وتحرير محاضر ضد المخالفين للشروط الصحية والسلامه المهنية.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية، 2 محضر تجميع 10 شيكارة دقيق بلدي بإجمالي 500كجم، وتحرير 11 محضر عدم اعلان اسعار مطاعم فول وطعمية ومحلات عصير، وتحرير محضر عدم اعلان مخزن.

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.