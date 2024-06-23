محافظ كفر الشيخ يقود حملة الإزالات المكبرة

قاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة كفرالشيخ، وذلك لتسهيل حركة المرور، ومنع إشغال الطريق العام، والحفاظ على تحسين المظهر الحضارى للمحافظة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

خلال جولته، تفقد محافظ كفرالشيخ، عددًا من شوارع وميادين مدينة كفرالشيخ، تم خلالها رصد عدد من المخالفات لقانون الإشغالات، شملت وضع السلع والبضائع على الأرصفة، وإشغال الطريق العام، مكلفًا بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بشكل دورى، وعدم التهاون مع أى مخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون، كما أمر بإيقاف 9 سيارات لمدة أسبوع لمخالفة قانون المرور.

حرص محافظ كفرالشيخ، على الإستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين ألتقى بهم وأعطى توجيهاته الفورية لسرعة التعامل معها، كما أثنى المواطنين على إهتمام محافظ كفرالشيخ، بمتابعة جهود التنمية وتقديم أفضل الخدمات لهم والاستماع إليهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة الإلتزام بالقانون، وعدم التعدى على الأرصفة أو إشغال الطريق العام، مشددًا على أهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بمراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية، وحظر إنتظار السيارات فى محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للإنتظار، وتكثيف أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، وإستكمال أعمال الرصف، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة، ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء.

وكلف محافظ كفرالشيخ، برفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، وإستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، وإزالة الأرصفة المخالفة، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة، يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع طبقاً للقانون.

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