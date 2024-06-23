بـ 10 مليارات دولار خلال 2023.. مصر تتصدر دول إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

الأحد 23/يونيو/2024 - 04:06 م

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” UN Trade and Development أن مصر تصدرت دول قارة إفريقيا والعديد من دول العالم، حيث حققت استثمارا أجنبيا مباشرا FDI بلغ 9.841 مليار دولار عام 2023، من بين 52.633 مليار دولار تدفقات لقارة إفريقيا، ومن بين 13.461 مليار دولار لكل دول شمال إفريقيا، ومقابل 5.2 مليار دولار لجنوب إفريقيا.

وتتصدر مصر دول القارة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل جاذبية الاقتصاد المصري وما يشهده من فرص استثمارية واعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من مجالات الاستثمار؛ خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.



وذكرت المنظمة الدولية في أحدث تقرير لها، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، بلغ 1.3 تريليون دولار، وحققت مصر استثمارا أجنبيا مباشرا بلغ 11.4 مليار دولار عام 2022، من 54.465 مليار دولار لقارة أفريقيا، فيما حققت 5.1 مليار دولار عام 2021 من 82.196 مليار دولار لقارة أفريقيا، وحققت 5.8 مليار دولار عام 2020 من نحو 41 مليار دولار للقارة كلها.