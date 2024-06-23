78 لدغة عقرب وثعبان خلال 22 يومًا في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن رصد 78 حالة لدغ عقرب وثعابين خلال 22 يومًا من أول شهر يونيو الجاري.

وقال الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، إنه جرى تسجيل 74 حالة لدغ عقرب و4 حالات لدغ ثعبان من اول شهر يونيو الجاري بإجمالي 78 حالة لدغ على مستوى مراكز وقرى المحافظة وارتفاع حالات اللدغ الفترة الحالية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد أن الوزارة وفرت كميات هائلة من الامصال لمحافظة الوادي الجديد بحيث أصبح هناك وفرة كبيرة جدا في عددها داخل الوحدات الصحية القروية وجميع المستشفيات بالمراكز والمدن.

وتابع: الأمصال تتوافر هنا بشكل كبير جدا نظرا لطبيعة المحافظة الصحراوية وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية مما يعرض المواطنين لهجمات الزواحف السامة مثل العقارب والثعابين أو ثعبان "الطريشة".