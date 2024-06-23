رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى عميد كلية الطب البيطري الأسبق

نعي الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وأسرة الجامعة، ببالغ الحزن والأسى ،الاستاذ الدكتور السيد فتوح عميد كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ الأسبق، واستاذ التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي المتفرغ بكلية الطب البيطري جامعة كفرالشيخ، والذى وافته المنية اليوم الاحد .

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تعازيه لأسرة الجامعة، وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن المرحوم الدكتور السيد فتوح، قد تولي عمادة كلية الطب البيطري في الفترة من 1995 حتي 2001 قدم خلالها عطاءاً متميزاً، فكان يمثل قيمة علمية وأخلاقية وإنسانية ورمزاً للعالم الذي كرس حياته بشرف وأمانة وإخلاص للعمل الجامعي، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية 1992، ومنح نوط الامتياز من الطبقة الاولي 1995، كما حصل على جائزة الجامعة التقديرية عام 2009 في العلوم البيطرية.