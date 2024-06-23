عقب انتهاء توصيل الغاز الطبيعي.. ترميم 4,5 كيلو من الطرق بالخارجة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، ترميم ورصف الطرق الداخلية عقب انتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة، والتي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها بطول 4,5 كم بأحياء (المروة - الكهرباء - شارع فرق الأمن - شارع مصنع الخزف).

ووجه المحافظ الوحدة المحلية ومديرية الطرق بسرعة استكمال طرق باقي أحياء وشوارع المدينة؛ تيسيرًا للحركة المرورية وتسهيلًا لحركة المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تشمل شوارع (وصفي - العروبة - النصر - مصطفى كامل - نادي الخارجة الرياضي - الشيخ صبيح - الناضورة).

هذا فيما تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الشهر الماضي، أعمال التشطيبات بمشروع إنشاء محطة الغاز الطبيعي الدائمة على مساحة ١٠ آلاف متر على الطريق الدائري بالخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والمهندسة إيمان حسين، مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.

وأكد المحافظ، الانتهاء من الأعمال الإنشائية وجارٍ تركيب محطة التخفيض الدائمة، التي تغطي احتياجات المدينة من الغاز، موجهًا بسرعة تركيبها والانتهاء من الأعمال للتوسع في توصيل الخدمة للمرحلة الثانية من أحياء المدينة.