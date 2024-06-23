محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية



ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 ، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، المستشار الهندسي للمحافظة ، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي ، والادارة المالية بالديوان العام.

حيث استعرض المحافظ مستجدات أعمال السوق الحضاري متعدد الطوابق بمدينة الشهداء بشارع بورسعيد على مساحة 300م2 بإجمالي 33 محل تجاري ، واستكمال إنشاء السوق والموقف النموذجي الجديد بمقر مجزر بركة السبع القديم على مساحة تزيد عن 2000م2 ، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية لتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين.

فيما تم مناقشة عدد من مشروعات الخطة الجديدة ذات النفع العام التي تساهم بدورها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة ومنها قطاع الرصف وتحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ، بالإضافة إلى آليات طرح عدد من قطع الأراضي الغير مستغلة بنطاق مدينة شبين الكوم لتعظيم أوجه الاستفادة القصوى منها وبما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وأكد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي بمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة نهو المشروعات وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال ، مشيراً إلى أن هناك متابعات ميدانية على أرض الواقع لكافة المشروعات بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء.