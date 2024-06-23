موجة حارقة.. موعد ذروة منخفض الهند الموسمي|شاهد

تصدر منخفض الهند الموسمي الحارق عناوين محرك البحث، عقب إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء تمدده، ووصوله إلى البلاد بدرجات حرارة غير مسبوقة.

وأشارت الهيئة إلى أن مصر تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأفادت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن موجة الحر الشديدة ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، موضحة أن الكتل الهوائية الحارة المحملة بكميات كبيرة من بخار الماء تتسبب في تسجيل درجات حرارة أعلى من المعتاد، خاصة في المحافظات الشمالية، لافتة أن نسبة الرطوبة تجاوزت 80% في القاهرة و 90% في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

كما حذرت غانم من أن ذروة الموجة الحارة يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 40 درجة في القاهرة الكبرى، و33 درجة مئوية على السواحل الشمالية في محافظات الصعيد وجنوب سيناء، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 41 و45 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية بنسب طفيفة، مضيفة أن درجات الحرارة ليلاً سترتفع بمعدل درجة أو درجتين.

ويعتبر منخفض الهند الموسمي هو ظاهرة مناخية تتمثل في منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات: آسيا، أفريقيا، وأوروبا، ويتشكل هذا المنخفض فوق الأراضي الهندية بدءاً من شهر إبريل من كل عام، يبلغ تأثيره ذروته خلال شهري يونيو ويوليو، ويمتد تأثيره ليشمل مساحات واسعة من شبه الجزيرة العربية، وصولاً إلى بلاد الشام وتركيا ومصر.