حملات مكثفة لإزالة المخلفات بمراكز المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، و تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات ، ورفع كفاءة وصيانة أعمدة الانارة، بكافة المراكز والقري، والالتزام بالورديات الصباحية و المسائية، وإزالة التراكمات اولا بأول وخاصة على المحاور الرئيسية والطرق المؤدية للأماكن الحيوية .



وتنفيذا لتلك التوجيهات، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم الاحد حملات نظافة وتجميل لرفع المخلفات بكورنيش النيل على امتداده بالإضافة إلى شوارع رئيسية منها (عدنان الملكى، بورسعيد، ميدان لوتس، طه حسين، الجزيرة الوسطى)، بالإضافة إلى قرى المركز .



وفى مطاي، نفذت حملات للنظافه ورفع المخلفات والأتربة من على جانبي الطريق الدائري ومن الحاره الوسطى للطريق الدائري من اول ميدان الشهيد وحتى ميدان السلام كما تم رفع مخلفات قص الأشجار و الحشائش بالطريق الدائري، ورفع المخلفات من طريق مصر أسوان الزراعي ومدخل مطاي الشمالي والجنوبي كما نظمت الوحدات المحلية لمجلس قروي ( بردنوها، و منبال، أبو عزيز، إبوان، حلوة ) حملات نظافه مكثفه طوال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك لرفع المخلفات من نقاط تجميعها بالقري والتوابع ورفعها الي المقلب الرئيسي، وحفاظاً على صحة المواطنين وللحد من انتشار الأمراض.



وفى بنى مزار ، نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة بشوارع أحياء المدينة بشارع القيس وشارع السلام وشارع صندفا وعند مرسيليا وخلف الصوامع والبساتين، كما تضمنت الحملة رفع مخلفات القمامة من نقاط التجميع بقري ( شلقام،اعطو ، صندفا، منشية اليوسفي، المعطن، أبو جرج، المودة، عزبة أبو جمعه وطريق ترعة سري الدين، والطريق الزراعى)، وذلك حفاظا على الصحه العامه والشكل الجمالي للطرق والشوارع والميادين .



وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بأعمال نظافة عامة بقرية تل بني عمران ورفع مخلفات صلبة وتمهيد وتسوية عدد من الطرق بقرى شرق النيل والعمارية الغربية غرب النيل، كما تم تمهيد وتسوية طريق قرية أيوب - دلجا، بقرية بني حرام، وكذلك رفع المخلفات الصلبة بقرية بني سالم، وقرية نزلة البدرمان حيث تم رفع نقاط تجميع المخلفات على جانب ترعة البدرمانية وترعة بحر يوسف، وفى قرية دلجا تم رفع المخلفات من منطقة السوق و الموقف و مجمع المدارس و أمام البريد وذلك لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.



وفى سمالوط، تمكنت الوحدة المحلية لقرية قلوصنا برفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بمنطقة مركز شباب قلوصنا ومنطقة البركة والجزيرة الوسطى بنطاق الوحدة المحلية لقرية قلوصنا على طريق مصر أسوان الزراعى، كما قامت بحملة نظافة بأحياء المدينة (حى شمال وجنوب وشرق ) ورفع نقاط تجميع القمامة وبالطرق والشوارع الرئيسية والجانبية.

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