تحرير ٤٩ محضرًا تموينيًّا ضد مخابز مخالفة للمواعيد والإنتاج بأبشواى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز أبشواي على الأسواق والمخابز البلدية لضبط المخالفين وعمليات تهريب الدقيق للسوق السوداء.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية:

تحرير 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، وتحرير 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 15 محضر عدم وجود قائمة بالمواعيد بالمخبز، وتحرير 5 محاضر عدم إعطاء بون للمواطنين، وتحرير 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

وتحرير 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية لمناديب مواد غذائية، وتحرير محضر عدم وجود شهادة صحية أسواق حرة، وتحرير 10 محاضر عدم إعلان اسعار حرة.

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الأسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكل الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.