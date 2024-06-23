في يومها العالمي.. تعرف على مكافأة تأدية الخدمة العامة وفقا للقانون

تحتفل دول العالم باليوم العالمي للخدمة العامة، الذي يوافق اليوم 23 يونيو، والذى أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2002، لتقدير وتكريم العمل الجاد والتفاني الذي يبذله الموظفون العموميون في المجتمع

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف السيسي عبر صفحته بموقع فيس بوك: "في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام".

ويبحث الكثير من الشباب عن قيمة المكافأة لتقديم الخدمة العامة.

ونظم القانون رقم 76 لسنة 1973 ضوابط التقديم للخدمة العامة، والمقابل الذي يحصل عليه المكلف، إضافة إلى العقوبات التي يتعرض لها المخالفين لأحكام القانون، والذي يطبق على الإناث جميعًا، وكذلك الذكور ممن تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» قيمة المكافأة لتأدية الخدمة العامة، فيما يلي:

ونص قانون الخدمة العامة، على أنه يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية «التضامن حاليًا» تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالى، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل فى عدد من المجالات التي نم تحديدها سواء التعليم أو النيابات أو المستشفيات أو المؤسسات الصحية وغيرها من المجالات التي يصدرها الوزير المختص.

وحدد قانون الخدمة العامة، قيمة المكافأة التي يتحصل عليها المكلف، والتي تصرف له سنويًا، حيث تشمل مقابل الملابس والانتقالات، وتبلغ قيمتها أربعة جنيهات، إلا أن الهيئات والوزارات المختلفة، تقوم بصرف مكافآت تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

كما حدد مدة التكليف بـ الخدمة العامة سنة ويسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة فى الحكومة، أو وحدات الحكم المحلى، أو الهيئات والمؤسسات العامة، ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلًا على شهادة من وزير الشئون الإجتماعية تفيد أداء الخدمة العامة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.

كما تكون مدة التكليف لخريجى الكليات والمعاهد العليا وخريجى المعاهد المتوسطة (سنتان بعد الثانوية العامة) وخريجى المدارس الثانوية وما فى مستواها.

ونص القانون على أنه تطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التى يعمل بها المكلف بكافة النفقات.

وتعفى المكافآت التى تصرف للمكلفين والطلبات التى يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.



