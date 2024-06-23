الاحتلال يوسع قصفه على منازل المواطنين في رفح الفلسطينية

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، إنّ فلسطينيا ارتقى شهيدا في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، إذ قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة والمتوقفة عن العمل منذ بداية العدوان، فأستشهد هذا المواطن على الفور.

وأضاف "جبر"، في مداخلة مع الإعلامية منى صالح، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "المناطق الشمالية للمحافظة الوسطى مازالت تشهد قصفا عنيفا من الآليات العسكرية الإسرائيلي، والمنطقة الجنوبية لقطاع غزة، وتحديدا مدينة رفح الفلسطينية شهدت حالة واسعة من القصف الإسرائيلي المتعمد باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم بهدف إعاثة الفساد والدمار في تلك المدينة".

وتابع: "الغارات الإسرائيلية لم تتوقف عن قصف منازل المواطنين وممتلكاتهم إضافة إلى اتباع الاحتلال سياسة تفخيخ وتفجير المنازل السكنية في تلك المنطقة ما أدى إلى مسح العديد من الأحياء السكنية من مدينة رفح أسوة بباقي محافظات غزة التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي".



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