رئيس جامعة دمياط يتفقد حرم كلية التربية

في إطار متابعته الحثيثة والمستمرة لكليات الجامعة كافة وبغية اظهار الجامعة بمظهر يليق بها تفقد الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط اليوم 23 يونيو 2024، حرم كلية التربية لمتابعة أعمال التشجير والتنسيق للمسطحات , وأكد خلال الجولة التفقدية على ضرورة الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء داخل الكلية كونها متنفساً للطلبة داخل الحرم الجامعي .

كما اكد على ضرورة استكمال حملة تطوير المساحات الخضراء بحرم الكلية لإظهار وجه الجامعة المشرف لما تضفيه الحدائق من بهجة في نفوس الطلبة والزائرين.

عقب ذلك تفقد عيادة الأسنان لمتابعة سير العمل بها وانتظامه , ووجه العاملين بها بنشر الثقافة الصحية لدى طلاب الجامعة من خلال عمل الندوات والفيديوهات التعريفية والتثقيفية .

جاء ذلك بحضور الدكتور أمانى عوض عميد الكلية وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية .