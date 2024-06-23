ضبط 519 مخالفة تموينية بالمنيا (صور)

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 519 مخالفة تموينية متنوعة على مدار أجازة العيد خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 519 مخالفة تموينية منها 445 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، و53 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، بالإضافة إلى 21 مخالفة في مجال متابعة محال اللحوم البلدية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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