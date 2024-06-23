في اليوم العالمي للخدمة العامة.. تعرف على المطالبين بها والأوراق المطلوبة وفقا للقانون

يوافق اليوم الأحد 23 يونيو الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، والذى أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002، لتقدير وتكريم العمل الجاد والتفاني الذي يبذله الموظفون العموميون في المجتمع.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف السيسي عبر صفحته بموقع فيس بوك: "في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام".

وحدد قانون الخدمة العامة من يجب عليهم الخدمة العامة وشروط التقديم والأوراق المطلوبة.

وتستعرض «البوابة نيوز» المطالبين بالخدمة العامة وشروط التقديم والأوراق المطلوبة، وفقا للقانون فيما يلي:

المطالبين بالخدمة العامة:

نص قانون الخدمة العامة على أن" الخدمة العامة واجب وطنى يؤديه الشباب من الجنسين خريجى الجامعات والمعاهد العليا الإناث بصفة خاصة والذكور من يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية لمدة عام فى أحد المجالات ذات الطابع القومي والتي تتماشى مع الإحتياجات التنموية للدولة".

شروط التقديم للخدمة العامة:

- الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج.

-صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف دفعته.

-حصول الشباب الخرجين من الذكور على الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية.

-أن يكون المتقدم للخدمة العامة يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.

- يتمّ إصدار قرار التكليف من وزير التضامن الاجتماعي مرتين سنوياً لخريجي الدور الأول والثاني ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقاً لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل، لخريجي الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، وخريجي الدور الثاني خلال شهر فبراير.

-يتمّ الإعلان عن قرار التكليف بالجريدة الرسمية والصحف القومية وعلى جميع مديريات الشئون الاجتماعية والتي تستقبل الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي ومعهم المستندات التالية:-



الأوراق المطلوبة:

1- صورة من البيانات الذى يقوم المكلف بتسجيله على منظومة التسجيل الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

2- عدد 2 صورة من الرقم القومى.

3- عدد 2 من صورة المؤهل الدراسي.

4- عدد 2 صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

5- عدد 3 صور شخصية.

6- يستوفى الخريج نموذج (1خ ع) محدداً المجال الذى يرغب في الالتحاق به.

وبعد ذلك يتمّ توزيع مقدم الطلب علي وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.

يمنح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسي من مسوغات التعيين.