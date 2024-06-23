ندوة عن أساليب السلامة المهنية في سادس أيام مبادرة "نحو جامعة خضراء مستدامة" بأسيوط

شاركت الدكتورة أماني محمد شريف مستشار رئيس جامعة أسيوط لشئون التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات والمشرف على السلامة والصحة المهنية؛ في حملة "معاً.. نحو جامعة خضراء مستدامة"، التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، خلال الفترة من ١٨، وحتى ٢٧ من يونيه ٢٠٢٤، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتزامن مع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

تهدف حملة "معاً.. نحو جامعة خضراء مستدامة"، التي تنظمها جامعة أسيوط؛ إلى الوصول لأكبر عدد من المستهدفين داخل المجتمع الجامعي، وخارجه؛ لتعزيز التفاعل مع قضايا البعد البيئي في التنمية؛ وذلك للتوعية، وتقديم حلول مبتكرة؛ لتحديات التغيرات المناخية، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، مع التركيز على غرس السلوك الإيجابي لدى المواطنين؛ للحفاظ على البيئة، والتوعية؛ بأهمية التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة أماني شريف، في الحلقة (6) من الحملة؛ إلى اهتمام جامعة أسيوط ، ومستشفياتها الجامعية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ بنشر ثقافة السلامة، والصحة المهنية بين العاملين؛ بمختلف قطاعات العمل، ونشر الوعي الوقائي بين العاملين، وتوجيههم ، وإرشادهم، والتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات، وأساليب السلامة؛ للحفاظ على الأفراد، والمنشآت، والمترددين عليها؛ من مخاطر بيئة العمل المختلفة؛ للحد من الإصابات، والوقاية من حدوثها.

وأضافت الدكتورة أماني شريف؛ إن توفير بيئة عمل آمنة توفير بيئة عمل آمنة وصحية لضمان قوة عاملة منتجة وبما يسهم في تحقيق التنمية المُستَدامةوصحية لضمان قوة عاملة منتجة وبما يسهم في تحقيق التنمية المُستَدامة، ودور إدارة السلامة، والصحة المهنية؛ حماية الأرواح، والممتلكات؛ عن طريق وضع القواعد، والتعليمات، والتدريب على إجراءات التحكم، والوقاية ؛ بهدف خلق بيئة عمل آمنة، ومستدامة.

وأشارت المشرف على السلامة والصحة المهنية بجامعة أسيوط؛ إلى مبادرة "أمانك أولاً"؛ للوصول لبيئة عمل آمنة، ومستدامة؛ لتوعية أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بمختلف الكليات، بالمخاطر التي يمكن أن تواجههم داخل بيئة العمل، والمنشآت، وتوفير الرعاية اللازمة لهم، والحفاظ على المعدات؛ بما يساعد على زيادة الإنتاجية من خلال توفير بيئة ملائمة تشجع على العمل ، إلى جانب كيفية التعامل مع الأزمات الطارئة، والتوعية بطرق تأمين المنشآت الجامعية من أخطار الحريق، والكوارث الطبيعية، وتفعيل دور إدارة السلامة، والصحة المهنية، وتفعيل دور وحدات إدارة الأزمات بالكليات، والتي تعد من أسباب ريادة الجامعة على مستوى الجامعات المصرية؛سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبيئة عمل .