محافظ كفر الشيخ يتفقد الخدمات والمرافق بأحياء العاصمة

تفقد، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عددًا من شوارع وأحياء مدينة كفرالشيخ، للإطلاع على سير العمل بالمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها، ومتابعة مستوى النظافة، وتطهير شبكات الصرف الصحى، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، وذلك فى إطار حرصه على متابعة المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

خلال الجولة، تفقد محافظ كفرالشيخ، "شارع الاستاد، وشارع المصنع، وشارع الـ 47، وشارع الدستور، وشارع صلاح سالم، وشارع الجمهورية، وشارع الجيش، وشارع 23 يوليو” ، فضلًا عن تفقد منطقة المزلقان الأوسط، كما تابع كافة أعمال التطوير الجارية فى تلك الشوارع.

شدد محافظ كفرالشيخ، على أهمية الإلتزام بالجدول الزمنى المحددة لإنجاز كافة المشروعات الجارية ومتابعة سير العمل بشكل يومى، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز محاور التنمية بالمحافظة.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم بجميع أنحاء المحافظة، ورفع القمامة من الشوارع والميادين والأماكن العامة، وتنظيف وتطهير شبكات الصرف الصحى، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، ومتابعة أعمال الرصف، لتقديم خدمات متميزة وللحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أى شخص يتسبب فى إعاقة عمل خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعد محافظة كفرالشيخ، من المحافظات التى تولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات فى كافة المجالات التنموية، وتسعى إلى الإستمرار فى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة.

تأتى هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التى يقوم بها محافظ كفرالشيخ، لمتابعة سير العمل بمختلف مشروعات المحافظة والوقوف على إحتياجات المواطنين.

IMG-20240623-WA0055

IMG-20240623-WA0044