مروان حمدي يقود الإسماعيلي أمام فيوتشر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة فيوتشر، بعد قليل على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٢٦ من مسابقة الدوري الممتاز

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد دسوقي، محمد بيومي.

خط الوسط: محمد الدح، محمد مغلوف، نادر فرج، محمد مخلوف، خالد النبريصي، إريك تراوري

الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

أحمد عادل عبدالمنعم، عصام صبحي، حاتم سكر، عبدالرحمن مجدي، عمر الساعي، علي الملواني،محمد عبدالسميع، محمد خطار، هشام محمد.