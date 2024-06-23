هيئة قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة من دفع مبلغ يزيد على 80 مليون جنيه

‏تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك بتحقيق نصر كبير على إحدى شركات المقاولات في أحد القضايا التحكيمية التي كانت تنظر أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وحكمت هيئة التحكيم بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الموضوع لبطلان شرط التحكيم، وإلزام الشركة المحتكمة بتحمل كافة أتعاب هيئة التحكيم والمصروفات الخاصة بمركز التحكيم.

و نجحت هيئة قضايا الدولة وبعد إجراءات تحكيمية من انتزاع حكم هيئة التحكيم سالف الإشارة إليه لصالح الدولة المصرية في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن الدولة المصرية.

‏صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.