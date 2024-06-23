الأهلي والزمالك.. 10 معلومات عن أليخاندرو مونييز حكم مباراة القمة

أعلن اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في الأسبوع الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر اتحاد الكرة تعيين طاقم حكام إسباني بقيادة اليخاندرو مونييز لقيادة مباراة قمة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

ويقود طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم الإسباني بقيادة “مونييز” حكما للساحة ويعاونه الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

معلومات عن حكم قمة الأهلي والزمالك

اليخاندرو مونييز حكم دولي إسباني

حصل على الشارة الدولية: 2021

ولد يوم 24 مايو 1991

عمره 33 عاما

عدد المباريات: 183 مباراة

بطاقات صفراء: 974 بطاقة

بطاقات حمراء: 30 بطاقة

أخر مباراة: جيرونا وغرناطة يوم 24 مايو 2024

الموسم الحالي: 26 مباراة منهم 18 في الدوري الإسباني

مباراة دولية واحدة بين كولومبيا ورومانيا في مارس 2024

موقف الزمالك من مباراة القمة

يتمسك مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بقرار عد م خوض لقاء الأهلي، و المقرر لها غدا في منافسات الدوري الممتاز، بعدما أعلن ذلك خلال أجتماع وفد الزمالك مع رابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب.

ومن المقرر أن يخرج الزمالك مساء اليوم ببيانا صحفيا عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة النادي.

وطالبت إدارة الزمالك عدد من المطالب خلال بيانه، من بينها التحقيق العاجل فيما حدث في المباراة الأخيرة من مخالفات تحكيمية صارخة، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة، وإيقاف حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق.

بجانب عدم مشاركة فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية، انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.