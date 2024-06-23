طلعت يوسف يعلن تشكيل فيوتشر لمواجهة الإسماعيلي

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق أمام الإسماعيلي، بعد قليل، على ملعب السلام ضمن منافسات الاسبوع ال٢٧ من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط دفاع: محمود شعبان، محمد ربيعة، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد ، أحمد كباكا، كجالي درامي، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي

هجوم: أرنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، الحاجي باري، باسم علي، عبد الرحمن رشدان، أحمد عاطف، طارق طه، علي زعزع، محمد نصير، محمد صادق