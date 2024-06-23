تحرير 17 مخالفة تموينية لمحال بقالة في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والمرور على المخابز البلدية لضبط المخالفين. وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية: محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير ٢ محضر أزيد من السعر سجائر ٤٥ علبه سجائر

وتحرير 2 محضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 5 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، وتحرير 3 محاضر عدم نظافة ادوات العجين، وتحرير 4 محاضر عدم وجود قائمة.

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.