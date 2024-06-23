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الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تسجيل 86 رسالة ماجستير ودكتوراه بكليات جامعة الفيوم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقدَ مجلسُ شُئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (205) برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس الموقر، اليومَ الأحد، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتور عرفه صبري بأعضاءِ المَجلس، ثُـمَّ تَــمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق.

ووافقَ المجلسُ على تسجيل مجموعةٍ من الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها (52) ماجستير، و(34) دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

ثُـمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.

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