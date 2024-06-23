جامعة الفيوم: مجلس شئون التعليم والطلاب يعقد جلسته رقم 212

حت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم عقد مجلس شئون التعليم والطلاب جلسته رقم ٢١٢ برئاسة أ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الساده أعضاء المجلس الموقر وذلك اليوم الأحد٢٠٢٤/٦/٢٣ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وقال أ.د محمد فاروق الخبيري إن المجلس أحيط علمًا بقرار مجلس الجامعة رقم ٢٢٧ بالمصادقة على محضر مجلس شئون التعليم والطلاب الماضي، وأشار سيادته إلى أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات منها خطاب أ.م.د مدير مركز نظم المعلومات الإدارية بخصوص تصميم نظام خاص بالتحويلات الداخلية والخارجية، وخطاب أ.د عميد كلية الألسن بخصوص طلب توقيع اتفاقية بين جامعة الفيوم والمعهد الصيني للعلوم والتعاون، والتي يتم من خلالها توفير مدرسين لغة صينيه للتدريس بقسم اللغة الصينية بالكلية.

كما ناقش المجلس قرار مجلس كلية الصيدلة بالموافقة على مذكرة تفاهم بين كلية الصيدلة بالفيوم ونظيرتها بجامعة Borneo Lestari بدولة إندونيسيا.

وأوضح أن المجلس ناقش كذلك قرار مجلسي كليتي الآثار والتربية النوعية بخصوص الموافقة على مقترح برنامج بيني بمسمى (إدارة الحرف الفنية الأثرية والتراثية) بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك قرار مجلسي كليتي الآثار والحاسبات والذكاء الاصطناعي بخصوص الموافقة على مقترح برنامج بيني بمسمى (الذكاء الاصطناعي في علوم الآثار والتراث) بنظام الساعات المعتمدة.