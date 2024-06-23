جامعة الفيوم توافق على تسجيل 86 درجة علمية جديدة

عقدَ مجلسُ شُئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (205) برئاسة الأستاذ الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور السادة أعضاء المجلس الموقر، اليومَ الأحد، الموافق 23 يونيو 2024م بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتور عرفه صبري بالسّادة أعضاءِ المَجلس، ثُـمَّ تَــمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق.

وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل مجموعةٍ من الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها (52) ماجستير، و(34) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

ثُـمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.