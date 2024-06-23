صحة قنا: قدمنا خدمة لـ10 آلاف مواطن في عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا عن نجاح الفرق الطبية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بقنا والبالغ عددها ١١ مستشفي شملت المستشفيات العامة ، المركزية والنوعية في تقديم الخدمات العلاجية المختلفة للمواطنين المترددين علي تلك المستشفيات خلال أجازة عيد الأضحي المبارك والبالغ عددهم ١٠٤٣١ مواطن.

وأوضح " بدران " أن عدد حالات الدخول من المرضي للمستشفيات بلغ ٧٥٠ مواطن ، حالات الإستقبال بلغ ٨١٦٧ ،مشيراً إلي تنفيذ ٥٤ عملية جراحية في عدد من التخصصات الطبية المختلفة خلال العيد

وأوضح الدكتور عبدالله حمدي القائم بأعمال مدير الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية أن مستشفيات المديرية قد إستقبلت ٦٧ حالة نساء تم التعامل معهم ودعمهم بالرعاية الطبية اللازمة

وأشار إلي إستفادة ٨٤٩ مواطن بعمل أشعة عادية لهم ، ٤٥٦ مواطن تم عمل أشعة مقطعية لهم بالإضافة إلي تنفيذ ٨٨ حالة سونار لعدد من المواطنين