ads
الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب في مشاجرة بالزيتون

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد،  تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة، لجلسة 14 يوليو المقبل.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين  بقتل طالب جامعي بعد بعد طعنه في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

وجاء في التحقيقات نشوب  مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، طرف ثان عاطل – اثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام سلاح أبيض أدى إلى وفاته، وقررت النيابة إحالتهم إلى الجنايات.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي أحالته للجنايات التي تنظر المحاكمة.

طالب الزيتون قتل طالب استخدام سلاح أبيض الأجهزة الأمنية المحضر اللازم تاجيل محاكمه المتهمين محاكمة المتهمين