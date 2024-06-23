تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب في مشاجرة بالزيتون

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة، لجلسة 14 يوليو المقبل.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين بقتل طالب جامعي بعد بعد طعنه في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

وجاء في التحقيقات نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، طرف ثان عاطل – اثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام سلاح أبيض أدى إلى وفاته، وقررت النيابة إحالتهم إلى الجنايات.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي أحالته للجنايات التي تنظر المحاكمة.