في ذكرى معركة أوكيناوا.. رئيس الوزراء الياباني يتعهد بالحفاظ على السلام

تعهد رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" بالحفاظ على السلام وتخفيف العبء عن كاهل محافظة "أوكيناوا" التي تستضيف الجزء الأكبر من القواعد الأمريكية؛ وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية لمعركة أوكيناوا الضارية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأعرب كيشيدا عن عزمه عدم تكرر ويلات الحرب - في كلمته خلال مراسم إحياء ذكرى مرور 79 عاما على معركة "أوكيناوا" التي أقيمت اليوم /الأحد/ بمدينة "إيتومان" بالمحافظة الواقعة جنوب غربي اليابان - وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وأضاف رئيس الوزراء الياباني أن سكان محافظة "أوكيناوا" يتحملون عبئًا ثقيلا، حيث يتركز بالمحافظة نحو 70% من المنشآت العسكرية الأمريكية في البلاد؛ مشيرا إلى أن الحكومة تأخذ الأمر على محمل الجد وستبذل قصارى جهدها لتخفيف هذا العبء وتحقيق اقتصاد قوي بالمحافظة.

وأوضح أن اليابان واصلت اتباع مسارها كدولة مسالمة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، لافتا إلى أن بلاده ستبذل جهودا من أجل تحقيق عالم يحيي فيه جميع الأشخاص بسلام.

يذكر أن 200 ألف شخص فقدوا أرواحهم خلال المعركة، من بينهم حوالي ربع سكان محافظة أوكيناوا.. ويعتبر يوم 23 يونيو 1945 اليوم الأخير للقتال المنظم للجيش الياباني.