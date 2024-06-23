محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي ، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تُساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

بدأ الإجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وخلال الإجتماع تم عرض مذكرة إدارة خدمة المستثمرين بالمحافظة بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين للموافقة على مد مهلة تقنين الوضع بتغيير الغرض من زراعي إلى صناعي على أساس سعر 220 جنيه للمتر ليوافق المجلس على مد الفترة المقررة حتي منتصف شهر يوليو القادم مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.

وجه المحافظ مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس لإعداد المقايسات اللازمة لإعادة رفع كفاءة شبكات الإنارة والطرق الداخلية بالمنطقة بما يضمن تحقيق الأجواء المناسبة امام المستثمرين لإقامة انشطتهم الصناعية المختلفة بما ينعكس علي تحسين مستوي الاقتصاد المصري.

وقال محافظ الشرقية انه سيقوم بزيارة تفقدية للمنطقة الصناعية ببلبيس للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين وحل اي مشكلات أو عقبات تواجههم فوراً تدعيماً للصناعة ودفع عجلة التنمية والإستثمار بتلك المناطق الصناعية باعتبارها قاطرة التنمية للمحافظة.

حضر الإجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة وممثلين عن قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.