محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف بشارع الدستور

تفقد، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أعمال الرصف بشارع الدستور، بعاصمة المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية، لقطاع الطرق بإعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن الأعمال الرصف شملت الدمك والصنفرة، وطبقة السن، بشارع الدستور بمسافة 400 متر، بديةً من ميدان سيدى قطب حتى مبنى إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية 2024-2023، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية فى شرق وغرب المدينة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وإتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الإلتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الإنضباط فى العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، وإستخدام مواد عالية الجودة فى أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى إستمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.