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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الأورومتوسطي": دمار شامل بالقطاع التعليمي في غزة جراء القصف المتواصل

محمد المغبط
محمد المغبط
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قال محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إننا نشهد دمارًا شاملًا بالقطاع التعليمي في غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف المغبط، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 3 جامعات دمرها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل في قطاع غزة.

وأوضح مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال قتل عددًا كبيرًا من الأطباء المعتقلين بالسجون الإسرائيلية، مشددًا على انتشار المجاعة بمناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.

وطالب مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بفتح المعابر كافة مع قطاع غزة ووقف فوري لإطلاق النار.

مرصد الأورومتوسطي القطاع التعليمي غزة القصف الاسرائيلي