مجلس جامعة الفيوم يبحث توفير مدرسين لغة صينية للتدريس بكلية الألسن

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم جلسته رقم ٢١٢ برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أعضاء المجلس وذلك اليوم الأحد ، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم

وصرح الدكتور محمد فاروق الخبيري ، بأن المجلس أحيط علمًا بقرار مجلس الجامعة رقم ٢٢٧ بالمصادقة على محضر مجلس شئون التعليم والطلاب الماضي.

وأشار إلى أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات منها خطاب الدكتور مدير مركز نظم المعلومات الإدارية بخصوص تصميم نظام خاص بالتحويلات الداخلية والخارجية، وخطاب الدكتور عميد كلية الألسن بخصوص طلب توقيع اتفاقية بين جامعة الفيوم والمعهد الصيني للعلوم والتعاون، والتي يتم من خلالها توفير مدرسين لغة صينيه للتدريس بقسم اللغة الصينية بالكلية.

كما ناقش المجلس قرار مجلس كلية الصيدلة بالموافقة على مذكرة تفاهم بين كلية الصيدلة بالفيوم ونظيرتها بجامعة Borneo Lestari بدولة إندونيسيا.

وأوضح أن المجلس ناقش كذلك قرار مجلسي كليتي الآثار والتربية النوعية بخصوص الموافقة على مقترح برنامج بيني بمسمى (إدارة الحرف الفنية الأثرية والتراثية) بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك قرار مجلسي كليتي الآثار والحاسبات والذكاء الاصطناعي بخصوص الموافقة على مقترح برنامج بيني بمسمى (الذكاء الاصطناعي في علوم الآثار والتراث) بنظام الساعات المعتمدة.

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