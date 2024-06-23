حملة لرفع الإشغالات ومراقبة انتظام الخدمات بالفشن

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة محمد بكري،اليوم، بمتابعة انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجى خاصة في استقبال طلبات التصالح وكذلك متابعة وحدة المتغيرات المكانية للردود على المتغيرات التي تم رصدها، كما تم متابعة القافلة الطبية بالعيادات المتنقلة والجاري تنظيمها على مدار يومي السبت والاحد، وتستهدف إجراء الكشوفات والفحوصات المجانية للمواطنين بقرية نزلة منشأة عمرو التابعة لمجلس قروي الفنت في العديد من التخصصات ، بجانب توفير العلاج اللازم بدون مقابل.

بينما نظمت الوحدة حملة مكبرة لرفع مستوى النظافة والحد من تراكم القمامة والمخلفات داخل المدينة وشوارعها وتسوية وتمهيد الطرق، أسفرت عن توريد الناتج اليومي من القمامة ويقدر بحوالى 60طن لمصنع، علاوة على تسوية وتمهيد الطرق لرفع كفاءتها وخلق سيولة مرورية حيث تم مسح وتمهيد الطريق الدائري ناحية قرية أبسوج علاوة على مراجعة وحدات الإنارة العامة حيث تم صيانة كشافات الإنارة بقرية منشاة عمرو واستكمال صيانة أعمدة الكهرباء بطريق طراد النيل ومدخل قرية الفنت الشرقية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية جهودها الميدانية في كافة الشوارع الرئيسية والفروع، لتلبية متطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في مختلف القطاعات.

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