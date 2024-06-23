ضبط 128 مخالفة تموينية في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا حول جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث نفذت المديرية حملات متتالية خلال تلك الفترة والتى أسفرت عن تحرير ١٢٨ محضر بعد رصد عدد من المخالفات التى جاء من بينها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وكذلك عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمى وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ..

وأشار البيان إلى جهود المديرية للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالجمعيات الاستهلاكية والبدالين التموينيين و انتظام إنتاج الخبر بالمراكز و متابعة الموقف التموينى من خلال المرور الميدانى وغرف العمليات بالادارات التموينية والتى يصل عددها ٨ غرف موزعين بمراكز ومدن المحافظة..

كما تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا تضمن أبرز الجهود المبذولة لمتابعة الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين، حيث شهد الأسبوع الماضى ومطلع هذا الأسبوع حملات مكثفة استهدفت مناطق مختلفة بالمحافظة، جاء من بين تلك الجهود الحملة المُنفذة اليوم بنطاق مركز ومدينة كفر سعد والتى تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتى أسفرت عن ضبط واعدام ١٠ كيلو جرام من اللحوم لتغير خواصها ، علاوة على تحرير محضرين لعدم وجود رخصة للنشاط و ٤ محاضر لمخالفة اشتراطات النظافة و محضر لعدم إصدار فاتورة وكذلك محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع.

وعلى جانب آخر، فقد شهد الأسبوع الماضى خلال اجازة عيد الأضحى المبارك حملات مكثفة على الأسواق و المنشآت الغذائية بنطاق مدينة رأس البر جاءت بالشراكة بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة و مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، حيث أسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من اللحوم و المواد الغذائية لتغير خواصهم وعدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمي، علاوة على تحرير محاضر جنح صحية وتشميع مخزن تابع لمطعم لمخالفة الاشتراطات المقررة.

وشنت ادارة مراقبة الأغذية حملات مكثفة بمناسبةخلال عيد الاضحى المبارك وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و تحت اشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة و الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والاشراف المباشر لمراقب عام الاغذية وفريق العمل بالادارة .

وأسفرت الحملات المكثفة لادارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالادارات الصحية على المطاعم واماكن التجهيز بدمياط الجديدة عن المرور على 16منشاة بها عدد ٢منشأة بها خطرداهم على الصحة العامة وتم تحرير37محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة تم اعدام 245كيلو اغذية وزيت طعام تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط 138كيلو لحم مفروم ودجاج متغيرالخواص الطبيعية ومجهول المصدر.