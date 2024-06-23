عضو بالكنيست الإسرائيلي: الحرب مع حزب الله ليست سهلة

دعايولى أدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلى "مجلس النواب"، اليوم الأحد، بتجهيز الملاجئ والمخابئ فى الشمال من بلاده، استعدادا لأى مواجهة محتملة مع حزب الله اللبنانى.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن أدلشتاين، قوله: "في حال بدأت الحرب مع حزب الله فلن تكون سهلة أو نزهة"، داعيا إلى أخذ تهديدات الحزب اللبنانى على محمل الجد، بحسب قوله.

وطالب البرلماني الإسرائيلي بعودة مستوطني الشمال إلى منازلهم بشكل آمن، بتأمينهم من الصواريخ أو من احتمالات التسلل من الجنوب اللبنانى، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلى يعرف أين ومتى يهاجم الحزب اللبنانى".

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلى كوهين، قد صرح في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن منشآت الطاقة الإسرائيلية مهددة حال اندلاع حرب واسعة مع "حزب الله" اللبناني.

وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مقابلة مع كوهين، بشأن استعدادات بلاده لمواجهة "حزب الله" اللبناني المحتملة، أوضح خلالها أن بلاده "تعتمد على مصادر عدة لإنتاج الكهرباء، ما بين الغاز والفحم والطاقة الشمسية والديزل".

وأوضح كوهين أن "منشآت الطاقة الإسرائيلية مهددة من قبل "حزب الله" لأنها مواقع استراتيجية"، موضحًا أن وزارته تعمل مع الجيش الإسرائيلي بأكمله والشرطة لحمايتها.



