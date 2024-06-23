في ذكرى 30 يونيو.. جهود الهجرة في ملف المحفزات المقدمة للمصريين بالخارج

بالتزامن مع حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، والتي كانت نقطة انطلاق وبناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستعرض أهم ما قدمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من خدمات ومحفزات للمصريين في الخارج، حيث كان أمام الوزارة تحد كبير للقيام بدورها في رعاية أبناء الوطن في الخارج وتقديم مختلف الخدمات والمحفزات التي يسعون إليها في ظل أزمات اقتصادية عالمية طاحنة، وهو ما دعاها للتفكير خارج الصندوق، وحصر كل طلبات المصريين في الخارج والتوصيات الصادرة عن مؤتمراتهم وتحويلها إلى مسارات بديلة، يتم بموجبها تقديم الخدمة التي يسعون للحصول عليها.





1- قانون "سيارات المصريين بالخارج":

• لأول مرة وبعد سعي مستمر على مدار شهور،تحقق حلم المصريين بالخارج طالبوا ونادوا به لمدة20 عاما متواصلة دون جدوى ، تمت الموافقة علىقانون ينص على إعفاء سيارات المصريين بالخارجمن الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعرالصرف وقتها، يتم تحديد قيمة الوديعة وفقا لفئةالسيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قياممصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة (عالية ـمتوسطة ـ عادية) داخل كل ماركة، وتم تطبيق المبادرةلمدة 6 أشهر، بتيسيرات مهولة، أدت إلى إعادةفتحها مرة ثانية بعد مطالبات المصريين بالخارج لمدة3 أشهر جديدة تجدد لمرة واحدة بنفس المدة، والتيتم مدها لثلاثة اشهر اخري سارية حتي ٢٩ أبريل٢٠٢٤، ليستفيد منها أكبر عدد من مواطنينابالخارج وقد وصلت عوائد المبادرة الى 2 مليار و911 مليون دولار 0 وهناك مطالبات بإعادة فتحها.

2- الإسكان:

• تم الاتفاق والتعاون بين وزارتي الهجرة والإسكان،لطرح مراحل تكميلية وصلت الى المرحلة العاشرةبمشروع "بيت الوطن"(أراضي المصريين المقيمينبالخارج)؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين فيالمشروع، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنيةوأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم وقد وصلتعوائدها حتى الان وفقاُ لتصريحات وزارة الإسكانالى 10 مليار دولار من المصريين المقيمين فيالخارج.

• كما يتم التنسيق لاستمرار طرح وحدات سكنيةوأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلالالموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية،يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئةالمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن دعمالاستثمار العقاري حيث تم بالفعل إقامة عدةمعارض عقارية بمختلف دول العالم تحت رعاية وزارةالهجرة.

3- تذاكر وخطوط الطيران:

• ميزة أخرى عملت عليها وزارة الهجرة وهيتخفيضات على تذاكر الطيران للعائلات المصرية،حيث تم التنسيق مع وزير الطيران لمنح الأسرالمصرية في الخارج باقة من التخفيضاتللمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلىمصر، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرةالخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منحتخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعددطفلين.

• كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيضإلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق،بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفرديةيستخدم السعر العادي المعلن من الشركة، كما أنهناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسينبجمهورية الصين الشعبية، من سعر التذكرة المعلنمن مصر للطيران ولا يشمل التحاليل والحجرالصحي.

• تسيير 3 خطوط جديدة مباشرة (من وإلى القاهرة) للشركة الوطنية مصر للطيران إلى (مقديشيووأبيدجان وجيبوتي) بالقارة الإفريقية أثناء شهريوليو 2024.

• توفير خط مباشر بين "القاهرة / سول" و"القاهرة /لوس انجلوس"، وزيادة عدد الرحلات بين طوكيووالقاهرة.

4- الودائع البنكية بالدولار:

• نتيجة لاجتماعي مع السيد حسن عبد الله، محافظالبنك المركزي المصري، والسيد/ محمد الأتربيرئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، تمالإعلان عن أول العروض البنكية من البنك الأهليالمصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولاريةاستثمارية بعائد عالي.

• كما تم التعاون مع بنك مصر، لمنح قرض تمويلعقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمددتتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمةالتمويل 5 ملايين جنيه من خلال الفروع المملوكة للبنكبالخارج، والعمل على تعميمها، حيث تم إصدارالشهادات الدولارية بعائد تنافسي مرتفع والتحفيزعلى فتح حسابات دولارية، واعتماد طرح الشهاداتالاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع، بعائدسنوي يصل إلى ٧٪؜ في حالة الاسترداد بالدولار و9% في حالة الاسترداد بالجنيه المصري.

• وكذا التعاون مع البنوك الوطنية للتحفيز على فتححسابات دولارية بالعملة الصعبة خلال الزياراتالخارجية للسفيرة وزيرة الهجرة ولقاء الجالياتالمصرية.

5- الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج:

• تم العمل على تنفيذ إحدى التوصيات الهامةالصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية في الخارجالذي عقد في أغسطس ٢٠٢٢ وهي إنشاء وتأسيسشركة استثمارية لمصريين بالخارج، باعتبارهامشروعا وطنيا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارجسواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلبالمشاركة في التأسيس أو المواطنين الراغبين فيالحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.

• وقد تم البدء في تنفيذ مشروع الشركة، وكذا تحديدالأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون فيالاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التييستهدفون الاستثمار بأسهم عالية الربحية فيها،ولذلك جرى العام الماضي توقيع البروتوكول المؤسسللشركة بالأحرف الأولى من قبل 10 أعضاء مؤسسينمن أكبر رجال الأعمال المصريين بالخارج.

• وتسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار وتمقطع شوطا كبيرا بالإجراءات الخاصة بتأسيسها،حيث تم توقيع تعاقد مع شركة استثمار كبري لإدارةمحافظها الاستثمارية والاتفاق مع مكتب محاماةلإدارة شئونها القانونية.

• جدير بالذكر أن المصريين بالخارج هم منسيديرون الشركة بأنفسهم ، لما لديهم خبرات متميزةفي مجالات المال والأعمال، ويديرون شركات عالميةحققت نجاحًا في السوق المصري ، كما سيتم اطلاقأسهمها في البورصة المصرية ومن خلال البورصاتالعالمية 0

6- التسوية التجنيدية:

• بالتعاون بين وزارات "الهجرة والدفاع والخارجية" تم إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية لأبنائنا فيالخارج على مرحلتين، الأولى في الفترة من 14 أغسطس 2023 وحتى 14 أكتوبر 2023.

• والثانية في الفترة من 1 مايو 2024 ولمدة شهرين،وذلك استجابة لطلبات عديدة من المواطنين بالخارجحول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظراً لترددبعض من المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدمإمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهمبالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدمإنهاء موقفهم التجنيدي، والتي لاقت إقبالًا واسعًا منالمصريين في الخارج.

7- معاشك بكره بالدولار:

• إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريينبالخارج بعنوان "معاش بكرة بالدولار"، نتيجةللتعاون بين وزارة الهجرة، والهيئة العامة للرقابةالمالية بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين فيالخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكميبالعملة الأجنبية وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول علىقيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفقعليه حسب رغبة حامل الوثيقة، بحيث يمكن الحصولعلى مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعاتشهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة، مما يسهم فيتوفير الحماية والادخار للعملاء المصريين المقيمينبالخارج، بالإضافة إلى تأمين مبلغ تقاعدي لهم يتمالحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق.

• هذا، وتقوم الوزارة بالترويج للوثيقة بين الجالياتالمصريين بالخارج، حتى يتمكنوا من الاستفادة بها.

8- توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر

• بهدف وضع آلية لخدمة المواطنين المصريين المقيمينبالخارج من خلال تقديم وتسهيل كافة المنتجاتوالخدمات المصرفية المتنوعة، لتحفيزهم على استثمارأموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار لما لهمن مردود على الناتج القومي، بما يؤدي بدوره إلىزيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثلمصدر مهم من مصادر العملة الصعبة للدولة. فيماأعلن البنك أنه على استعداد تام لتوفير كافةالخدمات للمصريين بالخارج والتيسير فيالإجراءات الخاصة للحصول عليها، فضلا عن تواجدفروع للبنك في الخارج.

9- الأوعية التأمينية مع هيئة التأمينات والمعاشات:

• التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة الهجرة والهيئةالقومية للتأمين الاجتماعي في ضوء التوجيهاتالرئاسية، للتوعية بحقوق الجاليات المصرية بالخارج،وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمينالاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية، وتشجيعهمعلى الاستفادة من الأوعية والحزم التأمينية التيتطرحها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

10 - إرسال مهمات جوازات السفر وبطاقات الرقمالقومي:

• تم الاتفاق مع السيد اللواء وزير الداخلية،بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بشأن إيفاد مهماتلاستخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي عقب جمع500 اسم من أعضاء الجالية أو أكثر بالتنسيق معسفارتنا بالدول المقيمين بها.

11 - التعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن فصلالعام الدراسي لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" إلىفصلين دراسيين، والتوسع في إنشاء مدارس المسارالمصري في الخارج

• استمرارا لجهود توفير مميزات للمصريين بالخارجالتقيت مع د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم،تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصريةبالخارج، حيث صدر قرار بشأن تنظيم امتحاناتأبنائنا في الخارج، تحت إشراف السفارات المصريةفي مختلف دول العالم، وأن تتم الامتحانات وفقًالنظام الفصلين الدراسيين للمرة الأولى.

• كما تم الاتفاق مع السيد وزير التعليم العالي علىمنح إجازة عام إضافي "لتوفيق الأوضاع" لأساتذةالجامعات الذين حصلوا على مد للإعارات لعشرةسنًوات، حتى يتمكنون من ترتيب احوالهم المعيشيةللعودة بعدها للوطن.

12- العمل مع وزارة الاتصالات على إطلاق تطبيقتليفوني للمصريين في الخارج للاستفادة من كافةالخدمات المقدمة لهم والمتوقع إطلاقه قريبًا

•تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الهجرةوالاتصالات لإطلاق تطبيق إلكتروني للمصريينبالخارج يضم كافة المحفزات والميزات التي تقدمهاالدولة المصرية لهم، وإتاحة وتسهيل الوصولللخدمات المقدمة لهم، وتوفير جميع الامتيازاتالمُقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصاتالإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، فضلا عنتعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التي تطلقهاوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

13- جاري العمل مع الوزارات المعنية والهيئة القوميةللبريد لدراسة إمكانية ارسال الوثائق الثبوتية بشكلسريع ومؤمن

• تم الاجتماع مع الدكتور شريف فاروق، رئيسمجلس إدارة البريد المصري، لبحث تيسير استفادةالمصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعةالتي يقدمها البريد المصري، وتيسير حصولهم عليهاوالتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلىذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيامذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات البريدية منخلال فروعه ومنافذه المنتشرة في كل نجع من نجوعمصر، بشكل لحظي في جميع أنحاء الجمهورية،فضلًا عن شحن المستندات المؤمنة الخاصة بهموغيرها بشكل سريع وآمن.

• لذلك نحتاج إلى تسليط الضوء على دور البريدالمصري والترويج لخدماته والتي تصبح في مصلحةالمواطن المصري المغترب، والشروع في إعداد برنامجمخصص للمصريين بالخارج وفقا للخدمات الحديثةوالمتنوعة التي يقدمها البريد، ودراسة إدراج كلالخدمات التي يقدمها البريد المصري في التطبيقالإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج.

14- الاتفاق مع مختلف الوزارات لإتاحة مختلفالخدمات والمنتجات المصرية على التطبيق الهاتفيفي نافذة تسمى " سوق المصريين بالخارج "

• يشمل المنتجات الحرفية التقليدية، الأجهزة المنزلية،الأثاث المصري وغيره، قمت بعقد اجتماعا مع السيدوزير التنمية المحلية لبحث سبل التعاون بشأنالترويج للمنتجات اليدوية، والتي تلقى رواجا بينالمصريين بالخارج، وحرص الجاليات المصرية علىاقتناء ما يمثل الثقافة والتراث المصري، مثلالمنتجات اليدوية في سوهاج والمنوفية والأقصروأسوان والجيزة، وغيرها من المحافظات التي تمتازبمنتجات وحرف يدوية متميزة.

• كما تم مناقشة سبل التعاون في إطار تسويقالمنتجات التراثية والحرفية للأسر المنتجة من خلالتنظيم معارض "ديارنا" للعاملين بالخارج، حيث إنالمصريين بالخارج خلال كل زيارة حريصون علىالحديث عن تميز المنتجات المصرية، مطالبين بأننتيح لهم سبل ميسرة لاقتناء المنتجات اليدويةالمصرية، والتي تعكس التراث المصري وحرفيةومهارة الفنان المصري الذي نجح في تجسيد الواقعوتحويله إلى تحف فنية، علاوة على إتاحة المنتجاتالتي تنفذها الجهات التابعة لهم والجمعيات الأهلية،وإتاحتها للمصريين بالخارج عبر التطبيقالإلكتروني المخصص للمصريين بالخارج ، وهو ماتم الاتفاق عليه مع وزارة الاتصالات والبريد المصرىحتى يمكن نقل الأجهزة والمنتجات داخل مصرللمصريين المغتربين في الخارج بعد شرائها بالدولارمن التطبيق ، وكذا نقل المنتجات التراثية والتقليديةللخارج بالعملة الصعبة ونقلها عن طريق البريدالسريع.

15- العمل مع وزارة التضامن على إنشاء صندوقللطوارئ:

• جارى العمل على إنشاء صندوق للطوارئللمصريين بالخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارةالتضامن، بأوقات الطوارئ التي يمر بها المصريونبالخارج، سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعمأسرهم، أو ظروف مرض أو وفاة، والتواصل معالأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، وكذاحمايتهم من سوء الاستغلال ومخاطر الإتجاربالبشر، هذا بالإضافة إلى فرص التمكينالاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وجهودالإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري، وسيتماطلاق الصندوق خلال مؤتمر المصريين في الخارج(النسخة الخامسة خلال أغسطس القادم).

16- "المنصة الالكترونية للإجازات والإعارات"

•في إطار قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم4888 لسنة 2023 والخاص بتشكيل لجنة رئاسةممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن الوزاراتوالجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات التنفيذيةاللازمة لإنشاء وبدء تشغيل منصة حكومية الكترونيةتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بهدف التيسير علىالمصريين بالخارج بإتاحة حصولهم إلكترونياً حالتواجدهم خارج البلاد على بعض الخدمات كتجديدمدة الإعارة الخارجية، وتجديد مدة الإجازة بدونأجر، وتجديد هذه التراخيص، وغير ذلك من الخدماتمقابل الدفع بالعملة الصعبة، على أن تتولى وزارةالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباشرة العملالتقني والفني لإنشاء وبدء تشغيل المنصة

المشار إليها.

•شاركت وزارة الهجرة في كافة اجتماعات اللجنةالمشار إليها وحرصت على تقديم الحلول الفنيةللإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقالمنصة الالكترونية في أقرب وقت

17 – تم إطلاق صكوك الأضاحي بالتعاون مع وزارةالأوقاف بحيث يتم التسديد بالعملة الصعبة منالخارج في مقابل معادل لقيمة لصكوك الأضاحيللأضحية البلدى