ads
الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شهيد الشهامة.. مصرع شاب خلال إنقاذه غريقا بنهر النيل في حلوان

الضحية
الضحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خيم الحزن على سكان منطقة كفر العلو، التابعة لمدينة حلوان، عقب وفاة شاب غرقا بعد إنقاذه آخر من الغرق، حيث شاهد الضحية شابا يتعرض للغرق في نهر النيل، فقفز وتمكن من أخرجه للشاطئ وخارت قواه وابتلعه النيل، ليلقي مصرعه.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة كورنيش النيل بكفر العلو، مفاده تعرض شاب للغرق.

وبالانتقال والفحص تبين غرق شاب يدعي "يوسف"، بعد تمكنه من انقاذ اخر تعرض للغرق.

وبعمل التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وتمكن عدد من الصيادين من انتشال جثمان الضحية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
 

غرق شاب نهر النيل بحلوان انقذ غريق شهيد الشهامة في نهر النيل في حلوان