شهيد الشهامة.. مصرع شاب خلال إنقاذه غريقا بنهر النيل في حلوان

خيم الحزن على سكان منطقة كفر العلو، التابعة لمدينة حلوان، عقب وفاة شاب غرقا بعد إنقاذه آخر من الغرق، حيث شاهد الضحية شابا يتعرض للغرق في نهر النيل، فقفز وتمكن من أخرجه للشاطئ وخارت قواه وابتلعه النيل، ليلقي مصرعه.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة كورنيش النيل بكفر العلو، مفاده تعرض شاب للغرق.

وبالانتقال والفحص تبين غرق شاب يدعي "يوسف"، بعد تمكنه من انقاذ اخر تعرض للغرق.

وبعمل التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وتمكن عدد من الصيادين من انتشال جثمان الضحية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

