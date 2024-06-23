محافظ المنوفية: 242 درجة القبول بالثانوي العام والرياضي.. و225 للصناعي

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تنسيق القبول بمرحلتي الثانوية العامة والفنية للعام الدراسي 2024/2025.
حددت درجات القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة كما يلي:
- الثانوي العام والرياضي: 242 درجة
- الثانوي العام الخاص:225 درجة
- الثانوي العام خدمات بمصروفات: 220 درجة
الثانوي الفني:
- الصناعي نظام ثلاث سنوات: 225 درجة، و205 درجة لمدارس السادات الصناعية المشتركة، مدرسة بهواش الصناعية بمنوف، مدرسة شبرا بخوم الصناعية بقويسنا (بنين)، و210 درجة (بنات)، ومدرسة عبد المحسن هلال الصناعية بكفر هلال ببركة السبع: 205 درجة.
- الصناعي خدمات بمصروفات:195 درجة
- الزراعي نظام ثلاث سنوات: 200 درجة، ومدارس السادات وبركة السبع الزراعية الملحقة: 200 درجة، ومدرسة قويسنا الزراعية: 205 درجة
- الزراعي خدمات بمصروفات:193 درجة
- التجاري نظام ثلاث سنوات: 157 درجة، والمدارس التجارية الخاصة بالخطاطبة: 140 درجة، ومدارس التجاري العام خدمات بمصروفات: 140 درجة
المدارس الفندقية:
- بشبين الكوم: 235 درجة
- بمركز قويسنا: 230 درجة
التعليم الفندقي خدمات بمصروفات: 215 درجة
التعليم الصناعي المزدوج بالسادات: 220 درجة
- بباقي الإدارات: 210 درجة
التعليم الزراعي المزدوج: 200 درجةالتعليم التجاري المزدوج بالسادات: 220 درجة
- ببهناي بالباجور: 200 درجة
أكد المحافظ على أهمية الارتقاء بكفاءة العملية التعليمية في المحافظة، كجزء من أهداف التنمية المستدامة.