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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: 242 درجة القبول بالثانوي العام والرياضي.. و225 للصناعي

جانب من اعتماد التنسيق
جانب من اعتماد التنسيق
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اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تنسيق القبول بمرحلتي الثانوية العامة والفنية للعام الدراسي 2024/2025.

 حددت درجات القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة كما يلي:

- الثانوي العام والرياضي: 242 درجة
- الثانوي العام الخاص:225 درجة
- الثانوي العام خدمات بمصروفات: 220 درجة

الثانوي الفني:

- الصناعي نظام ثلاث سنوات: 225 درجة، و205 درجة لمدارس السادات الصناعية المشتركة، مدرسة بهواش الصناعية بمنوف، مدرسة شبرا بخوم الصناعية بقويسنا (بنين)، و210 درجة (بنات)، ومدرسة عبد المحسن هلال الصناعية بكفر هلال ببركة السبع: 205 درجة.
- الصناعي خدمات بمصروفات:195 درجة
- الزراعي نظام ثلاث سنوات: 200 درجة، ومدارس السادات وبركة السبع الزراعية الملحقة: 200 درجة، ومدرسة قويسنا الزراعية: 205 درجة
- الزراعي خدمات بمصروفات:193 درجة
- التجاري نظام ثلاث سنوات: 157 درجة، والمدارس التجارية الخاصة بالخطاطبة: 140 درجة، ومدارس التجاري العام خدمات بمصروفات: 140 درجة

المدارس الفندقية:

- بشبين الكوم: 235 درجة
- بمركز قويسنا: 230 درجة

التعليم الفندقي خدمات بمصروفات: 215 درجة

التعليم الصناعي المزدوج بالسادات: 220 درجة
- بباقي الإدارات: 210 درجة

التعليم الزراعي المزدوج: 200 درجةالتعليم التجاري المزدوج بالسادات: 220 درجة
- ببهناي بالباجور: 200 درجة

أكد المحافظ على أهمية الارتقاء بكفاءة العملية التعليمية في المحافظة، كجزء من أهداف التنمية المستدامة.

التعليم الصناعي التعليم التجاري التعليم الصناعى المزدوج التعليم الفندقي الثانوية العامة