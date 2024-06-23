عصير الخس أفضل.. دراسة جديدة تكشف علاقة غسول الفم بأمراض السرطان

كشفت دراسة طبية حديثة عن علاقة غسول الفم بمرض اللثة السرطانية بسبب تعدد المواد المستخدمة لتنظيف الفم والأسنان.

وهناك العديد من البدائل الآمنة التي يمكن استخدامها للوقاية من تلك الأمراض مثل الخضروات الورقية لما تحتوى عليه من النترات التى تقلل من البكتيريا فى الفم من الخس مما يقل من خطر الاصابة بامراض اللثة وتسوس الاسنان وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل.

ونصح خبراء الصحة بشرب عصير الخس زاعمين أنه قد يكون أفضل لصحة الفم من الغسول التجاري العادي، خاصة بعد انتشار دراسة بلجيكية هذا الأسبوع ربطت غسول الفم الذي يحتوي على الكحول بالسرطان حيث زعم الباحثون أنه يرفع مستويات نوعين من البكتيريا في الفم قد يسببان أورام المريء والقولون والمستقيم.

وبحثا عن البدائل درست كل من ميا بيرلي وسيوبهان موران من جامعة غرب اسكتلندا، تأثير النترات على صحة الفم لدى الرياضيين وتبين أن شرب عصير الخس أو الخضار الورقية التي تحتوي على مستويات عالية من النترات، يحمي الأسنان من المشروبات الرياضية الحمضية والمواد الهلامية الكربوهيدراتية أثناء ممارسة الرياضة مع زيادة مستويات البكتيريا الصحية وتقليل الحموضة.

وتناول عصير الخس لمدة أسبوعين يقلل من التهاب اللثة ويزيد من مستويات البكتيريا الصحية لدى المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة.

كما أن عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل كاف يؤدي إلى تراكم البلاك وهي طبقة لزجة من البكتيريا على الأسنان واللثة ما يسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

وتعتبر الخضار الورقية مثل السبانخ والخس غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والنترات.