قرار قضائي بشأن واقعة اعتداء شقيق كهربا على المطرب رضا البحراوي

حجزت محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، الحكم علي فتحي عبد المنعم، شقيق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، فى اتهامه واخرين، بالتعدي علي المطرب الشعبي رضا البحراوي وكسر سيارته، إلى جلسة ٧ يوليو المقبل.

وقال دفاع رضا البحراوي أن موكله تصالح في محضر الجلسة، وأمم جهات التحقيق بشكل رسمي، حيث تنازل عن اتهامه بالسب والقذف وكسر سيارته، واضاف أن هنالك اتهامات لا تسقط بالتصالح وهي البلطجة والتعدي علي منشأة سياحية.

عرض المتهمين على الطب الشرعي

وأمرت النيابة بعرض المتهم واثنين آخرين علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات من عدمه.

ووجهت النيابة لهم تهم الاعتداء وتحطيم ملكية خاصة والسب والقذف وآثارة الذعر بين الماره والبلطجه، وأمرت بحبسه واثنين اخرين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وجاء في التحقيقات الأولية، ان شقيق كهرباء كان من ضمن المدعوين بأحد الافراح، التي كان يحبها البحراوي، وأثناء دخوله للفرح لم يحيه البحراوي بالنهج المتبع في الافراح، مما أثار غضب وحفيظة الأخير، فترصد له أثناء خروجه ونشبت بينهم مشادة كلامية، وقام بسبه وكسر زجاج السيارة الخلفي له بمعاونة اثنين من أصدقائه.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي السيارة ملك المجني عليه لفحصها من قبل لجنة فنية، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة واستدعاء شهود العيان، وباشرت التحقيق مع المتهم.

كان قد تلقي قسم شرطة المعادي، بلاغًا من مطرب المهرجانات رضا البحراوي أفاد فيه، أن شقيق محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب النادي الأهلي تشاجر معه بدائرة القسم.

وقال في المحضر إنه بعد انتهاء من فقرة غنائية، على باخرة عائمة، وأثناء خروجه فوجئ بشقيق «كهربا» ومعه عدد من الأشخاص يسبونه وقامو بكسر زجاج السيارة الخلفي، وحرر محضر بالواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالمعادي، القبض على شقيق لاعب كرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا، لاتهامه بالتعدي على الفنان رضا البحراوي.