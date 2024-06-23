استهداف نقط عسكرية وتجهيز ميليشيات.. تطورات الأوضاع بين إسرائيل وحزب الله

لا يزال الوضع على الحدود اللبنانية مشتعل، مع استمرار القصف بين حزب الله وقوات الاحتلال، وسط مخاوف دولية من اندلاع حرب شاملةبين الطرفين.

ونشر حزب الله على منصاته، فيديو قصيرا عرض فيه مجموعة من اللقطات والصور الجوية لمواقع عسكرية إسرائيلية.

وعرض الفيديو مواقع إسرائيلية عسكرية في مناطق عدة في حيفا ومحيطها، مصحوبا بترجمة عبرية لمقتطفات من تهديدات زعيم الحزبحسن نصرالله لإسرائيل بالقول: "إن من يفكر بالحرب معنا سيندم".

فيما اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في منطقة يتواجد فيها معهد ليشم التابع لشركة رافائيل فيمنطقة مشغاف شمالي إسرائيل.

كما أعلن حزب الله عن استهدف موقع عسكري في شمال إسرائيل ردا على مقتل القيادي من الجماعة الاسلامية في شرق لبنان أيمنغطمة، بعد ساعات من نشره مقطعاً مصوراً يحدد مواقع في إسرائيل مع إحداثياتها، وسط خشية من اتساع نطاق التصعيد بين الطرفينعلى وقع التهديدات المتبادلة.

من ناحية أخرى، تحدث رئيسي الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن انخفاض شحنات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة، قائلا: "ثمةانخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة منذ نحو 4 أشهر".



وأضاف: "ناشدنا منذ أسابيع أصدقائنا الأمريكيين بتسريع إمدادات الأسلحة لكن الوضع لم يتغير"، مشيرا إلى: "الخلاف بشأن التأخيرفي تسليم الأسلحة الأمريكية سيحل في المستقبل القريب".

كما كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن استعداد مليشيات موالية لإيران لارسال آلاف من عناصرها للانضمام إلى حزب الله إذا تصاعدالصراع مع إسرائيل.